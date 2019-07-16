Справа про «скіфське золото»: в Мін'юсті заявили, що суд Амстердама підтвердив невизнання анексії Криму. Фото: "Українські новини"

https://racurs.ua/ua/n124366-sprava-pro-skifske-zoloto-v-min-usti-zayavyly-scho-sud-amsterdama-pidtverdyv-nevyznannya.html

Ракурс

Справу про «скіфське золото» розглянув сьогодні Апеляційний суд Амстердама. Своєю ухвалою він визнав, що для вирішення питання про те, куди має повернутися колекція, має застосовуватися українське право.

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Суд підтвердив, що Королівство Нідерландів не визнає анексії Криму, тому її не може визнати і суд. Про це сьогодні повідомили у прес-службі Міністерства юстиції України.

Наразі розгляд справи про «скіфське золото» продовжується і у вересні 2019 року сторони мають подати додаткові пояснення на підтримку своєї позиції. Йдеться про кримські музеї, які в 2017 році ініціювали дане апеляційне провадження, а також про представників Мін’юсту України, які відстоюють право на передачу культурних цінностей Національному музею історії.

Зокрема, міністр юстиції Павло Петренко зазначив, що кримські музеї здійснювали лише оперативне управління цінностями Музейного фонду України. Тому вони не мають юридичних прав розпоряджатися музейною колекцією «Крим. Золотий острів у Чорному морі» та претендувати на неї.

У Мін’юсті нагадали, що в грудні 2016 року Окружний суд міста Амстердама оголосив рішення, згідно якого ця музейна колекція незаконно знаходяться на території Королівства Нідерланди, тому має повернутися на територію України.

До того часу, коли суд винесе своє остаточне рішення, 565 музейних предметів колекції «Крим. Золотий острів у Чорному морі» з Музейного фонду України й надалі перебуватимуть серед експонатів Музею Алларда Пірсона у Нідерландах.

У Мін’юсті прокоментували, що страхова вартість цієї колекції, за останньою оцінкою, становить 10 млн євро.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що в березні 2019 року представники Міністерства юстиції України у справі про «скіфське золото» відстоювали право на передачу культурних цінностей Національному музею історії України.