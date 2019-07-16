Погода в Україні 17 липня: у країні потеплішає, але пройдуть дощі. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n124365-pogoda-v-ukrayini-17-lypnya-u-krayini-poteplishaie-ale-proydut-doschi-karta.html

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Погода в Україні 17 липня буде дощовою у більшості областей. Пощастить лише південному регіону — тут опадів не очікується ні вдень, ні вночі.

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У середньому температура повітря складе від 19 до 28° вдень, а вночі стовпчики термометрів піднімуться до 10−18°.

У Києві 17 липня дощі пройдуть вдень, і до вечора повинні припинитися. Температура повітря у столиці вдень складе близько 20−22°, а вночі — від 12 до 14°.

У Львові дощі литимуть протягом усієї доби. Вночі температура повітря складе 10−12°, а вдень підніметься до позначки 20−22°.

У Дніпрі опади очікуються лише вдень, а вночі дощу не прогнозується. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 24−26°, а вночі — до 14−16°.

У Харкові також цілу добу 17 липня буде лити дощ. Проте буде досить тепло: вдень температура повітря складе 25−27°, а вночі — 14−16°.

У Одесі місцеві жителі і відпочивальники зможуть насолодитися сонячним і теплим днем, так як опади не очікуються протягом усієї доби. Повітря вдень прогріється до 25−27°, а вночі — до 15−17°.

На Закарпатті синоптики прогнозують дощі та вдень, і вночі. Температура повітря в денний час складе близько 19−21°, а у нічний — 11−13°.

Геомагнітна обстановка 17 липня в Києві очікується спокійною і досить стабільною. Протягом усієї доби магнітної бурі не прогнозується, можуть спостерігатися лише незначні обурення.

Як повідомлялося раніше, в Україні синоптики оголосили штормове попередження. Крім того, з 16 по 18 липня у деяких областях країни зберігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.