Погода в Украине 17 июля: в стране потеплеет, но пройдут дожди. Фото: LiveJournal

https://racurs.ua/n124365-pogoda-v-ukraine-17-iulya-v-strane-potepleet-no-proydut-dojdi-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 17 июля будет дождливой в большинстве областей. Повезет лишь южному региону — здесь осадков не ожидается ни днем, ни ночью.

Loading...

В среднем температура воздуха составит от 19 до 28° днем, а ночью столбики термометров поднимутся до 10−18°.

В Киеве 17 июля дожди пройдут днем, и к вечеру должны прекратиться. Температура воздуха в столице днем составит около 20−22°, а ночью — от 12 до 14°.

Во Львове дожди будут лить на протяжении всех суток. Ночью температура воздуха составит 10−12°, а днем поднимется до отметки 20−22°.

В Днепре осадки ожидаются лишь днем, а ночью дождя не прогнозируется. Днем столбики термометров поднимутся до 24−26°, а ночью — до 14−16°.

В Харькове также целые сутки 17 июля будет лить дождь. Тем не менее, будет достаточно тепло: днем температура воздуха составит 25−27°, а ночью — 14−16°.

В Одессе местные жители и отдыхающие смогут насладиться солнечным и теплым днем, так как осадков не ожидается на протяжении всех суток. Воздух днем прогреется до 25−27°, а ночью — до 15−17°.

На Закарпатье синоптики прогнозируют дожди и днем, и ночью. Температура воздуха в дневное время составит около 19−21°, а в ночное — 11−13°.

Геомагнитная обстановка 17 июля в Киеве ожидается спокойной и достаточно стабильной. На протяжении всех суток магнитной бури не ожидается, могут наблюдаться лишь незначительные возмущения.

Как сообщалось ранее, в Украине синоптики объявили штормовое предупреждение. Кроме того, с 16 по 18 июля в некоторых областях страны сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.