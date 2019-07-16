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Государственная таможенная служба Украины официально зарегистрирована в госреестре. Фото: Телеканал24

Государственная таможенная служба Украины официально зарегистрирована в госреестре

16 июл 2019, 16:25
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В Единый государственный реестр внесли Государственную таможенную службу (ГТС) Украины. ГТС как юридическое лицо официально зарегистрировали сегодня в Киеве.

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Служба получила код ЕГРПОУ 43115923. Процесс создания ГТС начался значительно позже налоговой, поэтому теперь все последующие этапы планируют проводить в ускоренном темпе. Об этом сообщили в пресс-службе Минфина в Facebook

Вместе с задержкой создания службы был заблокирован конкурс на должность руководителя ГТС. В Минфине отметили, что дальше планируют утвердить структуру и штатное расписание службы, создать территориальные органы и заняться переводом персонала. Только после этого правительство сможет принять распоряжение о возложении обязанностей на ГТС от Государственной фискальной службы.

Решение о запуске разделения ГТСна таможенную и налоговую службы (ГНС) приняли в правительстве еще в начале марта. По результатам конкурса, ГТС возглавил Максим Нефедов, а ГНС- Сергей Верланов.

План мероприятий по реализации концептуальных направлений реформирования системы этих органов власти одобрили 5 июля.

Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, направленный на преодоление схемы «выбивания» денег из бизнеса на таможне.

Источник: Ракурс


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