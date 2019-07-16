Державна митна служба України офіційно зареєстрована в держреєстрі. Фото: Телеканал 24

https://racurs.ua/ua/n124364-derjavna-mytna-slujba-ukrayiny-oficiyno-zareiestrovana-v-derjreiestri.html

Ракурс

До Єдиного державного реєстру внесли Державну митну службу (ДМС) України. ДМС як юридичну особу офіційно зареєстрували сьогодні у Києві.

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Служба отримала код ЄДРПОУ 43115923. Процес створення ДМС розпочався значно пізніше за податкову, тому тепер усі наступні етапи планують проводити у прискореному темпі. Про це повідомили у прес-служба Мінфіну у Facebook

Разом з затримкою створення служби був заблокований конкурс на посаду керівника ДМС. У Мінфіні зазначили, що далі планують затвердити структуру та штатний розпис служби, створити територіальні органи та зайнятись переведенням персоналу. Тільки після цього уряд зможе прийняти розпорядження про покладання обов’язків на ДМС від Державної фіскальної служби.

Рішення про запуск поділу ДФС на митну і податкову служби ухвалили в уряді ще на початку березня. За результатами конкурсу, ДМС очолив Максим Нефьодов, а ДПС — Сергій Верланов.

План заходів з реалізації концептуальних напрямів реформування системи цих органів влади схвалили 5 липня.

Як раніше повідомлялося, президент України Володимир Зеленський підписав указ, спрямований на подолання схеми «вибивання» грошей з бізнесу на митниці.