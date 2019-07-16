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Расстрелы на Майдане: суд отпустил одного из беркутовцев под домашний арест, фото — Громадське

Расстрелы на Майдане: суд отпустил одного из беркутовцев под домашний арест

16 июл 2019, 17:03
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Святошинский райсуд Киева 16 июля рассмотрел дело «Убийства людей 20.02.2014 года во время Евромайдана». Фемида рассматривала ходатайство прокуратуры и защиты относительно меры пресечения подозреваемым.

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Одного из них, Сергея Тамтуру, который уже четыре года находится в СИЗО, отпустили под домашний арест с ношением электронного браслета. Присутствующие в суде активисты встретили это решение криками «Позор!». Они считают, что таким образом суды по одному начнуть отпускать подозреваемых из СИЗО.

Тамтуру и еще четырех экс-беркутовцов обвиняют в убийстве 48 и ранении 80 человек на улице Институтской в ​​Киеве. Как сообщается в трансляции из суда, ходатайство защиты относительно Тамтуры удовлетворили частично. Его переведут из СИЗО под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

Ходатайство относительно других экс-сотрудников «Беркута» (Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко и Олега Янишевского) не удовлетворили. Срок их ареста продлили на 60 дней (до 14 сентября).

Напомним, в Генпрокуратуре ранее назвали преступление времен Майдана, рассмотрение которого в суде содержало самое большое количество процессуальных нарушений.

Источник: Ракурс


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Расстрелы на Майдане: суд отпустил одного из беркутовцев под домашний арест

Святошинский райсуд Киева 16 июле рассмотрел дело об убийствах во время Евромайдана. Фемида рассматривала ходатайства прокуратуры и защиты относительно меры пресечения подозреваемым и отпустила одного из них под домашний арест

Новости Украины
17:03
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