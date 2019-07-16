Сын бывшего главы правления «ПриватБанка» станет советником в СБУ. Фото: "Экономическая правда"

https://racurs.ua/n124369-syn-byvshego-glavy-pravleniya-privatbanka-stanet-sovetnikom-v-sbu.html

Ракурс

Соучредитель интернет-банка monobank и бывший IT-директор «ПриватБанка» Дмитрий Дубилет назначен на пост советника временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова.

Loading...

Как подтвердил сам Баканов, Дубилет будет выполнять обязанности советника по диджитализации. Нового сотрудника уже представили на брифинге в СБУ.

Дубилет на своем Telegram-канале подтвердил информацию о том, что он был приглашен стать участником нескольких проектов по борьбе с коррупцией в стране. По его словам, в данных проектах он будет выступать в качестве эксперта по информационным технологиям.

Новый советник главы СБУ отметил, что и далее продолжит заниматься бизнесом и monobank в частности. Также он заявил, что технологии — это лучший способ борьбы с коррупцией, из-за которой Украина не может полноценно развиваться.

К слову, Дмитрий Дубилет является сыном Александра Дубилета — бывшего руководителя правления «ПриватБанка». Дубилет-старший тесно контактировал с бывшим главным акционером банка Игорем Коломойским.

Напомним, что по решению Верховного суда «ПриватБанк» будет обязан выплатить 25 млн грн долга бизнесмену Игорю Коломойскому.