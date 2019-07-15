На хабарі затримали заступника начальника київської Держпродспоживслужби. Фото: Інформатор

https://racurs.ua/ua/n124333-na-harabari-zatrymaly-zastupnyka-nachalnyka-kyyivskoyi-derjprodspojyvslujby.html

Ракурс

У Києві на хабарі затримали заступника начальника управління Держпродспоживслужби. Зловмисницю затримали під час передачі неправомірної вигоди у розмірі 1,5 тис. дол.

Loading...

Встановлено, що заступник начальника управління аналітично організаційного забезпечення вимагала та отримала гроші за експлуатаційний дозвіл на проведення діяльності, пов’язаної із виробництвом та зберіганням харчових продуктів тваринного походження. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Зловмисницю затримали у порядку ст. 208 КПК України після отримання хабаря. Наразі вирішується питання про оголошення підозри у скоєнні дій, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України (одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням). Також вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу жінці.

Зазначимо, що якщо провину чиновниці буде доведено, їй загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня на хабарі 30 тис. дол. піймали радника глави Херсонської облради Владислава Мангера