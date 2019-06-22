На хабарі в 30 тис. дол. погорів помічник Мангера. Фото: Днепр Час

https://racurs.ua/ua/n123469-na-habari-v-30-tys-dol-pogoriv-pomichnyk-mangera-foto.html

Ракурс

У Херсонській області на хабарі затримали керівника комунального пансіонату «Арабатська стрілка», який також є радником глави Херсонської облради Владислава Мангера.

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Чиновник вимагав і одержав 30 тис. дол. хабара за сприяння в питанні виділення землі в селі Щасливцевому в Генічеському районі, повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

Встановлено, що помічник Мангера перебував у змові зі службовими особами Щасливцевської сільради.

Військова прокуратура готується оголосити йому про підозру в хабарництві за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України, що передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади, і проситиме суд взяти підозрюваного під арешт. Наразі досудове розслідування продовжується.

Між тим нагадаємо, що Мангера підозрюють у причетності до організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Суд заарештовував його, але чиновник вийшов на свободу, сплативши заставу.