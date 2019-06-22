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Ракурс
На взятке в 30 тыс. долл. погорел помощник Мангера. Фото: Днепр Час

На взятке в 30 тыс. долл. погорел помощник Мангера (ФОТО)

22 июн 2019, 10:15
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В Херсонской области на взятке задержали руководителя коммунального пансионата «Арабатская стрелка», который также является советником главы Херсонского облсовета Владислава Мангера.

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Чиновник требовал и получил 30 тыс. долл. взятки за содействие в вопросе выделения земли в селе Счастливцево в Геническом районе, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что помощник Мангера находился в сговоре с должностными лицами Счастливцевского сельсовета.

Военная прокуратура готовится объявить ему о подозрении во взяточничестве согласно ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности, и будет просить суд взять подозреваемого под арест. Сейчас досудебное расследование продолжается.

На взятке в 30 тыс. долл. погорел помощник Мангера. Фото: военная прокуратура

На взятке в 30 тыс. долл. погорел помощник Мангера. Фото: военная прокуратура

Между тем напомним, что Мангера подозревают в причастности к организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Суд арестовывал его, но чиновник вышел на свободу, заплатив залог.

Источник: Ракурс


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