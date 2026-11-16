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Ракурс
Наслідки падіння російського дрона у Києві, фото: ДСНС

У Києві через падіння уламків дрона виникла пожежа в дворі багатоповерхівки (ФОТО)

16 лис 2026, 20:52
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У Деснянському районі уламки БпЛА впали у дворі 16-поверхового житлового будинку, виникла пожежа.

Про це сьогодні, 16 листопада, ввечері повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Згодом прес-служба ДСНС повідомила, що займання вже ліквідували.

У Деснянському районі внаслідок падіння уламків ворожого БпЛА виникла пожежа у дворі багатоповерхового житлового будинку. Рятувальники ліквідували загоряння, — розповіли у відомстві.

Загиблих та постраждалих немає.

Наслідки падіння російського дрона у Києві, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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