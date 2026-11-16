У Києві змінюють режим роботи зовнішнього освітлення

Зовнішнє освітлення у Києві зазнає змін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n217442-u-kyievi-zminuut-rejym-roboty-zovnishnogo-osvitlennya.html

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У Києві з сьогоднішнього дня, 16 листопада, змінюють режим роботи зовнішнього освітлення — з урахуванням часу доби та безпекових потреб.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Основні зміни:

ввечері до комендантської години та вранці після її завершення світильники з функцією димування працюватимуть на 50% потужності;

у парках і скверах у цей час вмикатимуть половину світильників, а під час комендантської години їх вимикатимуть;

під час комендантської години світильники з функцією димування працюватимуть на 20% потужності, без неї — вмикатимуть половину наявних;

архітектурно-декоративне освітлення вимкнуть, за винятком окремих об'єктів (підсвітка перил на Алеї художників, функціональне освітлення Берестейського шляхопроводу, функціональне освітлення пам’ятника Михайлу Грушевському на вулиці Володимирській). Ці об'єкти освітлюватимуть до початку комендантської години. Також передбачена можливість вмикати архітектурно-декоративне освітлення під час релігійних свят у місцях богослужінь.

На восьми визначених вулицях і проспектах діятиме окремий режим — освітлення працюватиме на повній потужності, а з 00.00 до 6.00 — на 50%:

бульвар Вацлава Гавела в Солом’янському районі;

вулиця Виборзька — від вулиці Академіка Янгеля до вулиці Вадима Гетьмана в Солом’янському районі;

вулиця Миколи Закревського в Деснянському районі;

вулиця Космонавта Поповича в Деснянському районі;

проспект Лісовий у Деснянському районі;

вулиця Райдужна у Дніпровському районі;

вулиця Ревуцького в Дарницькому районі;

вулиця Академіка Янгеля в Солом’янському районі.