На взятке задержали замначальника киевской Госпродпотребслужбы

https://racurs.ua/n124333-na-vzyatke-zaderjali-zamnachalnika-kievskoy-gosprodpotrebslujby.html

Ракурс

В Киеве на взятке задержали заместителя начальника управления Госпродпотребслужбы. Злоумышленницу задержали во время передачи неправомерной выгоды в размере 1,5 тыс. долл.

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Установлено, что заместитель начальника управления аналитически организационного обеспечения требовала и получила деньги за эксплуатационное разрешение на проведение деятельности, связанной с производством и хранением пищевых продуктов животного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения взятки. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Также решается вопрос об избрании меры пресечения женщине.

Отметим, что, если вина чиновницы будет доказана, ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня на взятке 30 тыс. долл. поймали советника главы Херсонского облсовета Владислава Мангера