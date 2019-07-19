Усик-Такам: названа дата боя. Фото: UA.News

https://racurs.ua/n124483-promouter-usika-nazval-vozmojnuu-datu-debuta-ukrainca-v-supertyajelom-vese-protiv-kamerunca-takama.html

Ракурс

Дебютный бой украинца Александра Усика в супертяжелой весовой категории может состояться 14 сентября.

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Соперником бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе будет Карлос Такам, запланированный бой с которым в мае был сорван из-за травмы украинца. Об этом заявил британский промоутер Эдди Хирн, сообщает boxingnews24.com.

По словам менеджера, именно в этот день стриминговая платформа DAZN хотела организовать вечер бокса с участием мексиканского чемпиона Сауля Альвареса. Соперника боксеру не удалось найти, поэтому организаторы могут организовать на эту дату дебют Усика и бой Геннадий Головкина за пояс IBF против мексиканца Хайме Мунгии или украинца Сергея Деревянченко.

Как известно, 38-летний камерунец Такам на профессиональном ринге провел 36 боев, в которых 28 раз выигрывал нокаутами. Боксер потерпел поражения в пяти своих поединках, один бой завершил вничью. Своего времени Такам был чемпионом мира по второстепенной версии WBF, а в течение 2011−2012 годов был чемпионом Африки. В 2017 году спортсмен претендовал на чемпионский титул, но проиграл два поединка против Энтони Джошуа и Дерека Чисоры.

Напомним, в июне Александр Усик остался без чемпионских поясов в тяжелом весе, поскольку заявил о переходе в супертяжелый вес. Украинец должен был драться с камерунцем Карлосом Такамом 25 мая, но из-за травмы дебют Усика в супертяжелом весе перенесли на сентябрь.