Усик – Такам: стала відома дата бою. Фото: UA.News

https://racurs.ua/ua/n124483-promouter-usyka-nazvav-mojlyvu-datu-debutu-ukrayincya-v-nadvajkiy-vazi-proty-kameruncya-takama.html

Ракурс

Дебютний бій українця Олександра Усика в надважкій ваговій категорії може відбутися 14 вересня.

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Суперником колишнього абсолютного чемпіона світу з боксу у важкій вазі буде Карлос Такам, запланований бій із яким у травні було зірвано через травму українця. Про це заявив британський промоутер Едді Хірн, повідомляє boxingnews24.com.

За словами менеджера, саме цього дня стрімінгова платформа DAZN хотіла організувати вечір боксу за участю мексиканського чемпіона Сауля Альвареса. Суперника боксеру не вдалося знайти, тож організатори можуть організувати на цю дату дебют Усика та бій Геннадій Головкіна за пояс IBF проти мексиканця Хайме Мунгії або українця Сергія Дерев’янченка.

Як відомо, 38-річний камерунець Такам на професійному рингу провів 36 боїв, у яких 28 разів вигравав нокаутами. Боксер зазнав поразки у п’ятьох своїх поєдинках, один бій завершив внічию. Свого часу Такам був чемпіоном світу за другорядною версією WBF, а впродовж 2011−2012 років був чемпіоном Африки. У 2017 році спортсмен претендував на чемпіонський титул, але програв два поєдинки проти Ентоні Джошуа та Дерека Чісори.

Нагадаємо, у червні Олександр Усик залишився без чемпіонських поясів у важкій вазі, оскільки заявив про перехід у надважку вагу. Українець повинен битися з камерунцем Карлосом Такамом25 травня, але через травму дебют Усика у надважкій вазі перенесли на вересень.