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ДБР перевіряє наведену ЗМІ інформацію, фото: «Інтерфакс-Україна»

ДБР перевіряє причетність колишніх керівників держави до вивезення за межі України судді

19 лип 2019, 14:08
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Держбюро розслідувань (ДБР) розслідує можливість причетності колишнього керівництва України до вивезення до Молдови одного з українських суддів.

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Підставою для реєстрації відповідного кримінального провадження стала публікація у ЗМІ, повідомляє прес-служба ДБР.

Ймовірно, йдеться про суддю Миколу Чауса, викритого у серпні 2016 року Національним антикорупційним бюро на отриманні хабара на суму 150 тис. дол. Оскільки народні депутати тоді були на канікулах, дозвіл на його затримання правоохоронці отримали від Верховної Ради лише майже через місяць, до того часу Чаус вже залишив межі України.

18 липня цього року видання «Страна.ua» опублікувало матеріал, в котрому йшлося про те, що особиста охорона п’ятого президента України Петра Порошенка нібито таємно вивезла суддю Чауса до аеропорту, звідки він на літаку вилетів до Молдови.

Наразі ДБР здійснює досудове розслідування, зокрема — перевірку наведених ЗМІ фактів.

Провадження відкрите за ч. 2. ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, хабарі Чаус зберігав у скляних банках, які він особисто закопував у дворі свого будинку.

Джерело: Ракурс


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