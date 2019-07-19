ГБР проверяет причастность бывших руководителей к вывозу за пределы Украины судьи

ГБР проверяет приведенную СМИ информацию, фото: «Интерфакс-Украина»

https://racurs.ua/n124482-gbr-proveryaet-prichastnost-byvshih-rukovoditeley-k-vyvozu-za-predely-ukrainy-sudi.html

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Госбюро расследований (ГБР) расследует возможность причастности бывшего руководства Украины к вывозу в Молдову одного из украинских судей.

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Основанием для регистрации соответствующего уголовного производства стала публикация в СМИ, сообщает пресс-служба ГБР.

Вероятно, речь идет о судье Николае Чаусе, уличенном в августе 2016 года Национальным антикоррупционным бюро на получении взятки на сумму 150 тыс. долл. Поскольку народные депутаты тогда были на каникулах, разрешение на его задержание правоохранители получили от Верховной Рады только почти через месяц, к тому времени Чаус уже покинул пределы Украины.

18 июля этого года издание «Страна.ua» опубликовало материал, в котором говорилось о том, что личная охрана пятого президента Украины Петра Порошенко якобы тайно вывезла судью Чауса в аэропорт, откуда он на самолете вылетел в Молдову.

Сейчас ГБР осуществляет досудебное расследование, в частности — проверку приведенных СМИ фактов.

Производство открыто по ч. 2. ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, взятки Чаус хранил в стеклянных банках, которые он лично закапывал во дворе своего дома.