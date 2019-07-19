Затримали на хабарі голову РДА. Фото: СБУ

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Ракурс

У корупції викрили голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області.

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Оперативники СБУ затримали посадовця на хабарі в службовому авто. Зловмисник вимагав 300 тис. дол. від приватного підприємця, за ці гроші обіцяв посприяти у вирішенні питання про одержання права оренди на земельні ділянки для ведення агробізнесу. Про це 19 липня повідомив прес-центр спецслужби.

Спершу правоохоронці задокументували отримання чиновником авансу, а затримали після траншу в сумі 100 тис. дол. Очікується, що затриманому, в межах розпочатого кримінального провадження, оголосять про підозру та оберуть запобіжний захід. Наразі триває досудове слідство.

Рівненські ЗМІ пишуть, що за хабар затримали голову Рокитнівської РДА Миколу Кушніра. Президент Володимир Зеленський 16 липня звільнив Кушніра з посади очільника району.

Нагадаємо, на хабарі викрили майора поліції, начальника сектору одного з райвідділів Рівненської області. Посадовець вимагав щомісячну плату від місцевого підприємця. Поліцейського затримали поряд із райвідділом після отримання 15 тис. грн та талонів на пальне на цю ж суму.