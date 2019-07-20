Затримання на хабарі. Фото: прокуратура Києва

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У корупції викрили радницю голови Дарницької РДА міста Києва.

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Правоохоронці 19 липня затримали посадовця після отримання 650 тис. грн неправомірної вигоди. Також затримали особу, яка передавала хабар. Слідчі встановили, що чиновник з посадовцями райдержадміністрації утворили корупційну схему отримання неправомірної вигоди від суб'єктів підприємницької діяльності за надання антиконкурентних переваг та створення сприятливих умов для перемоги в процедурах закупівель, які проводяться Дарницькою РДА за державні кошти. Про це 20 липня повідомила прес-служба прокуратури Києва.

Представники комерційних структур систематично передавали чиновниці неправомірну вигоду, розмір якої визначався залежно від суми перерахованих підприємствам коштів, обсягу та видів виконаних будівельних робіт та становив від 10 до 15% від загальної суми договору, — зазначили в прокуратурі.

Правоохоронці кілька місяців стежили за затриманою, документували всі її протиправні дії. Під час обшуків у фігурантів кримінального провадження було вилучено тендерну документацію, чорнові записи, печатки підконтрольних підприємств, грошові кошти у сумі 60 тис. дол. та 1 тис. 160 євро.

Посадовцю вже повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, а керівнику фірми — за ч. 3 ст. 369 (надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України.

Нагадаємо, в корупції викрили голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області. Зловмисник вимагав 300 тис. дол. від приватного підприємця, за ці гроші обіцяв посприяти у вирішенні питання про одержання права оренди на земельні ділянки для ведення агробізнесу.