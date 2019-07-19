На хабарі затримали посадовців Борисполя, вони вимагали 60 тис. грн. Фото: Інформатор

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Ракурс

У Борисполі посадовців міської ради затримали на отриманні неправомірної вигоди у розмірі понад 60 тис. грн. Хабар держслужбовці вимагали у підприємців за укладання договорів підряду на надання послуг, виконання робіт та постачання товарів на бюджетні кошти.

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Правоохоронці затримали заступника Бориспільського міського голови, який у подальшому розподіляв хабар між іншими працівниками державної установи. Про це повідомляє прокуратура Київської області.

Правоохоронці продовжують обшуки за місцем проживання службових осіб та їхніми робочими місцями. Наразі готується вручення повідомлення про підозру у скоєнні дій, передбачених ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб).

Як раніше повідомляв «Ракурс», голову однієї з районних державних адміністрацій Рівненської області викрили на вимаганні 300 тис. дол. від приватного підприємця. За ці гроші він обіцяв посприяти у вирішенні питання про одержання права оренди на земельні ділянки для ведення агробізнесу.