Зеленський запропонував віддати будівництво доріг західним компаніям. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/ua/n124498-zelenskyy-zaproponuvav-viddaty-budivnyctvo-dorig-zahidnym-kompaniyam.html

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Президент України Володимир Зеленський підписав указ про підвищення якості доріг. Документом передбачається низка заходів із створення безпечних умов автомобілістам і розвитку мережі якісних доріг.

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Згідно з указом, Кабмін до 1 січня наступного року повинен забезпечити перегляд технічних вимог, а також кваліфікаційних критеріїв за якими відбирають учасників публічних закупівель. Орієнтуватися уряд повинен на світові практики. Про це повідомляє прес-служба президента.

Тепер замовники також зобов’язані будуть залучати незалежного інженера-консультанта, який буде контролювати процес будівництва. За словами Зеленського, більшість проблем пов’язані з фінансуванням, професіоналізмом компаній-підрядників, якістю виконання робіт, а також прозорістю проведення тендерів. Президент вимагає напрацювання плану з переліком доріг і термінами їхнього ремонту.

Глава Офісу президента Андрій Богдан заявив, що також необхідно провести аудит діючих договорів і системно боротися з корупцією. Заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк зазначив, що є проект реформи «Укравтодору», згідно з якою виконання робіт повинна контролювати іноземна аудиторська компанія.

Зеленський у відповідь запропонував віддати будівництво пріоритетних українських доріг провідним західним компаніям, а в цей час паралельно займатися реформами.

Згідно з оцінкою Світового банку, в Україні наразі необхідно провести капітальний ремонт 24 тис. км основних магістралей (150 млрд грн на ремонт і по 15 млрд щорічно на підтримку). Всього в Україні 169 тис. Км доріг і Зеленський заявив, що на першому етапі необхідно відремонтувати головні магістралі.

Як раніше повідомлялося, Зеленський англійською звернувся до інвесторів і закликав їх вкладати гроші в Україну.