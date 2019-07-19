Обвалилася стіна в дитсадку у Львові, є загиблий. Фото: NewsOne

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Ракурс

Під час проведення аварійних робіт у львівському дитсадку на робітника впав бетонний блок. В результаті обвалення 25-річний чоловік загинув на місці.

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Після обвалення стіни на місце викликали швидку допомогу та рятувальників, однак врятувати загиблого не вдалось. Чоловік перебував у траншеї і після падіння стіни його зверху ще засипало землею. Про це повідомляє Zaxid.net.

Підпірна стіна дитсадку давно була в поганому стані, а її встановленням займалась приватна фірма. Коли комісія від міськради визнала стінку аварійною, було призначено проведення робіт.

Зона проведення робіт була повністю загороджена, а тому у сторонніх осіб та дітей не було доступу до аварійної ділянки під час ремонтних робіт. На ремонт стіни з бюджету міськради виділили 341,3 тис. грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці червня у Генуї підірвали залишки мосту, аварія на якому забрала життя 43 осіб під час шторму у серпні 2018 року.