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Ракурс
Обрушилась стена в детском саду во Львове, есть погибший. Фото: NewsOne

Обрушилась стена в детском саду во Львове, есть погибший (ВИДЕО)

19 июл 2019, 18:11
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Во время проведения аварийных работ во львовском детском саду на рабочего упал бетонный блок. В результате обрушения 25-летний мужчина погиб на месте.

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После обрушения стены на место вызвали скорую помощь и спасателей, однако спасти погибшего не удалось. Мужчина находился в траншее и после падения стены его сверху еще засыпало землей. Об этом сообщает Zaxid.net.

Подпорная стена детском саду давно была в плохом состоянии, а ее установкой занималась частная фирма. Когда комиссия от горсовета признала стенку аварийной, было назначено проведение работ.

Зона проведения работ была полностью ограждена, а потому у посторонних лиц и детей не было доступа к аварийному участку во время ремонтных работ. На ремонт стены из бюджета горсовета выделили 341,3 тыс. грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце июня в Генуе взорвали остатки моста, авария на котором унесла жизни 43 человек во время шторма в августе 2018 года.


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