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Ракурс
Пленные украинские моряки, фото: Людмила Денисова

Личное обязательство украинского омбудсмена относительно пленных моряков передали Москве — Денисова

19 июл 2019, 17:26
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Временно поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило сегодня передал в российский МИД направленное на имя руководителя следственной группы ФСБ Сергея Микрюкова ходатайство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой по ее личному обязательству относительно всех 24 украинских военных моряков, удерживаемых Россией в Лефортовском СИЗО Москвы.

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Об этом Денисова сообщила на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Украинский омбудсмен предлагает освободить моряков под ее личное обязательство. Такая возможность предусмотрена российским законодательством. Денисова ранее заявляла, что предложила со своей стороны обязательства по обеспечению участия пленных моряков в предварительном досудебном рассмотрении.

Ждем ответа! — отметила украинский омбудсмен.

В конце ноября 2018 года российские военнослужащие обстреляли и захватили в плен три украинских военных корабля, направлявшихся через Керченский пролив в Азовское море. В результате в плен попали более 20 украинских военнослужащих. Россияне обвиняют их в якобы нарушении границ России.

Напомним, 17 июля Лефортовский суд еще на три месяца оставил за решеткой пленных украинских моряков.

Источник: Ракурс


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