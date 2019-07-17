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Возвращение моряков: суд в Москве продлил арест шестерых пленных, фото — Радио Свобода
Суд в Москве продлил арест шести украинских моряков (ВИДЕО)https://racurs.ua/n124396-sud-v-moskve-prodlil-arest-shesti-ukrainskih-moryakov-video.htmlРакурс
Лефортовский райсуд Москвы 17 июля продлил арест на три месяца шести моряков, плененных российскими военными в Керченском проливе.
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Речь идет о представителе СБУ Андрее Драче и пятерых моряках — Михаиле Власюке, Богдане Головаше, Денисе Гриценко, Вячеславе Зинченко, Сергее Попове.
О решении суда сообщил в Фейсбук российский адвокат Николай Полозов. Суд удовлетворил ходатайство следователей ФСБ России. Заседание проводили в закрытом режиме. Арест продлен до 24 октября.
В суд приехали родственники военнопленных, которые встретили моряков перед заседанием аплодисментами. Украинцы не отвечали на вопросы судьи, которые не касались их имени, даты рождения и звания, поскольку настаивают на том, что являются военнопленными.
Защита приобщила к материалам решение Международного трибунала, который требует немедленно отпустить украинских моряков и судна.
Лефортовский суд сегодня рассмотрит ходатайство ФСБ о продлении срока ареста всем 24 украинцам. Их разбили на четыре группы по шесть человек. Суды относительно первых двух групп начались в 10.00, в отношении других двух стартуют в 14.00. В Москву вчера прибыла украинский омбудсмен Людмила Денисова, которая в понедельник провела в Киеве переговоры с российской коллегой Москальковой.
Напомним, что 15 июля заседание суда в Киеве, который должен был рассмотреть ходатайство о продлении ареста российского пропагандиста Кирилла Вышинского, отложили.
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