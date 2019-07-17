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ДТП в Николаевской области: столкнулись автобус и легковушка, погибли двое детей и их отец. Фото: tva.ua

ДТП в Николаевской области: столкнулись автобус и легковушка, погибли двое детей и их отец (ВИДЕО)

17 июл 2019, 12:22
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Смертельное ДТП произошло в Николаевской области. Сегодня, 17 июля, около 00.30 на автотрассе Николаев — Благовещенск неподалеку от села Лукашовка Первомайского района столкнулись автомобиль Citroen Berlingo и пассажирский автобус Neoplan ВХ сообщением «Железный порт — Шепетовка».

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Вследствие аварии водитель легкового автомобиля, 35-летний мужчина, погиб на месте от полученных телесных повреждений. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

Жена погибшего водителя Citroen, 12-летний сын и 7-летняя дочь были госпитализированы в Первомайскую больницу. Уже в медицинском учреждении дети умерли, а их мать находится в реанимационном отделении больницы в тяжелом состоянии. 30 пассажиров и двое водителей, которые находились в пассажирском автобусе, не пострадали.

По сообщению Нацполиции, за указанным фактом было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что ранее в Николаевской области вследствие столкновения пассажирского и грузового микроавтобуса один из пассажиров погиб, а 15 получили травмы различно степени тяжести.

Источник: Ракурс


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