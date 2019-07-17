ДТП у Миколаївській області: зіткнулися автобус і легковик, загинули двоє дітей і їхній батько. Фото: tva.ua

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Смертельна ДТП сталася в Миколаївській області. Сьогодні, 17 липня, близько 00.30 на автотрасі Миколаїв — Благовєщенськ неподалік від села Лукашівка Первомайського району зіткнулися автомобіль Citroen Berlingo і пасажирський автобус Neoplan ВХ сполученням «Залізний порт — Шепетівка».

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Унаслідок аварії водій легкового автомобіля, 35-річний чоловік, загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Миколаївській області.

Дружина загиблого водія Citroen, 12-річний син і 7-річна дочка були госпіталізовані до Первомайської лікарні. Уже у медичному закладі діти померли, а їх мати знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні у важкому стані. 30 пасажирів і двоє водіїв, які перебували у пасажирському автобусі, не постраждали.

За повідомленням Нацполіції, за зазначеним фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що раніше у Миколаївській області внаслідок зіткнення пасажирського і вантажного мікроавтобусів один із пасажирів загинув, а 15 отримали травми різного ступеня тяжкості.