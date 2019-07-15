Суд над Вышинским отложили, прокуратора будет настаивать на продлении ареста. Фото: Цензор

https://racurs.ua/n124323-sud-nad-vyshinskim-otlojili-prokuratora-budet-nastaivat-na-prodlenii-aresta.html

Ракурс

Суд на главным редактором РИА «Новости Украины» отложили на 19 июля в 15.00. Коллегия судей не смогла собраться.

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Прокуратура будет настаивать на продлении ареста без возможности залога, так как есть опасения, что Вышинский сбежит. На вопрос относительно российского паспорта подсудимый отвечать отказался. Обэтом сообщил прокурор Евгений Комаровский журналистам после заседания.

Также было сообщено о том, что сейчас Вышинский находится в больнице, где проходит курс лечения.

Как известно, Вышинского задержали в мае прошлого года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сам Вышинский настаивает на своей невиновности.

В мае решением Херсонского горсуда Вышинского арестовали до 13 июля. Сейчас в Подольском суде Киева проходят заседания по этому делу.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не пойдет на обмен украинских военнопленных моряков на Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов передал президенту Украины Владимиру Зеленскому письмо от матери Вышинского.