Суд над Вишинським відклали, прокуратора наполягатиме виключно на продовженні арешту. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n124323-sud-nad-vyshynskym-vidklaly-prokuratora-napolyagatyme-vykluchno-na-prodovjenni-areshtu.html

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Суд на головним редактором РІА «Новини України» відклали на 19 липня о 15.00. Колегія суддів не змогла зібратися.

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Прокуратура буде наполягати на продовженні арешту без можливості застави, так як є побоювання, що Вишинський втече. На питання щодо російського паспорту підсудний відповідати відмовився. Про це повідомив прокурор Євген Комаровський журналістам після засідання.

Також було повідомлено про те, що наразі Вишинський перебуває у лікарні, де проходить курс лікування.

Як відомо, Вишинського затримали у травні минулого року за звинуваченням у державній зраді та незаконному обігу зброї. За це йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Сам Вишинський наполягає на своїй невинуватості.

У травні рішенням Херсонського міськсуду Вишинського арештували до 13 липня. Наразі у Подільському суді Києва проходять засідання по цій справі.

Раніше у Кремлі заявили, що Росія не піде на обмін українських військовополонених моряків на Вишинського. Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Як раніше повідомлялося, головний редактор радіостанції «Ехо Москви» Олексій Венедиктов передав президенту України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.