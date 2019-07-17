Повернення моряків: суд у Москві продовжив арешт шістьох полонених

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Ракурс

Лефортівський райсуд Москви 17 липня продовжив арешт на три місяці шістьом полоненим у Керченській протоці морякам.

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Йдеться про представника СБУ Андрія Драча та п’ятьох моряків — Михайла Власюка, Богдана Головаша, Дениса Гриценка, В’ячеслава Зінченка, Сергія Попова.

Про рішення суду повідомив у Фейсбук російський адвокат Микола Полозов. Суд задовольнив клопотання слідчих ФСБ Росії. Засідання проводили у закритому режимі. Арешт продовжили до 24 жовтня.

До суду приїхали родичі військовополонених, які зустріли моряків перед засіданням аплодисментами. Українці не відповідали на питання судді, які не стосувалися їхніх імені, дати народження та звання, оскільки наполягають на тому є військовополоненими.

Захист долучив до матеріалів рішення Міжнародного трибуналу, який вимагає негайно відпустити українських моряків та судна.

Лефортівський суд сьогодні розгляне клопотання ФСБ про продовження терміну арешту усім 24 українцям. Їх розбили на чотири групи по шість осіб. Суди стосовно перших двох груп розпочалися о 10.00, стосовно інших двох стартують о 14.00. До Москви вчора прибула український омбудсмен Людмила Денісова, яка у понеділок провела в Києві переговори з російською колегою Москальковою.

Нагадаємо, що 15 липня засідання суду в Києві, який мав розглянути клопотання про продовження арешт російського пропагандиста Кирила Вишинського, відтермінували.