Полонені українські моряки, фото: Людмила Денісова

https://racurs.ua/ua/n124496-osobyste-zobov-yazannya-ukrayinskogo-ombudsmena-schodo-polonenyh-moryakiv-peredaly-moskvi-denisova.html

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Тимчасово повірений у справах України в РФ Василь Покотило сьогодні передав до російського МЗС спрямоване на ім’я керівника слідчої групи ФСБ Сергія Мікрюкова клопотання українського омбудсмена Людмили Денісової щодо її особистого зобов’язання стосовно усіх 24 українських військових моряків, утримуваних Росією в Лефортівському СІЗО Москви.

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Про це Денісова повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Український омбудсмен пропонує звільнити моряків під її особисте зобов’язання. Така можливість передбачена російським законодавством. Денісова раніше заявляла, що запропонувала зі свого боку зобов’язання про забезпечення участі полонених моряків у попередньому досудовому розгляді.

Чекаємо на відповідь! — наголосила український омбудсмен.

Наприкінці листопада 2018 року російські військовослужбовці обстріляли та захопили в полон три українські військові кораблі, що прямували через Керченську протоку до Азовського моря. В результаті в полон потрапили понад 20 українських військовослужбовців. Росіяни звинувачують їх у нібито порушенні кордонів Росії.

Нагадаємо, 17 липня Лефортівський суд ще на три місяці залишив за ґратами полонених українських моряків.