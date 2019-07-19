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Ангела Меркель и Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Меркель обеспокоена поддержкой Россией правых популистов в Европе

19 июл 2019, 16:58
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Канцлер Германии Анлела Меркель заявила, что Россия поддерживает правые популистские партии в Европе.

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Так она на своей последней пресс-конференции перед отпуском прокомментировала расследование, которое происходит в Италии, относительно возможного сговора с Россией правящей партии «Лига Севера», возглавляемой премьер-министром Маттео Сальвини, сообщает издание Spiegel.

Мы не раз видели, как правые популистские партии получают поддержку от России. Это вызывает беспокойство, — подчеркнула Меркель, отметив, что это расследование — дело итальянцев.

Канцлер Германии также отметила, что хотела бы иметь хорошие отношения с Москвой, однако «нужно видеть действительность».

И действительность иная, чем хотелось бы, — подчеркнула Меркель.

Итальянская прокуратура расследует опубликованную СМИ информацию о возможной тайной встрече близкого помощника Сальвини Джанлуко Савоини с российскими чиновниками. Во время этой встречи якобы обсуждалась нефтяная сделка, которая позволила бы «Лиге Севера» получить финансирование. Сам Сальвини эти обвинения опровергает.

Напомним, в феврале этого года СМИ сообщали, что Россия на выборах в Европарламент планировала «инвестировать» в Сальвини 3 млн евро.


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