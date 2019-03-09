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Ракурс
Итальянский премьер Джузеппе Конте. Фото: Twitter Globovision

Правительство Италии работает над отменой санкций против России — премьер Конте

9 мар 2019, 08:51
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Над отменой международных санкций, введенных против РФ за оккупацию полуострова Крым и финансирование боевиков на Донбассе, работает правительство Италии.

Антироссийские санкции, введенные после аннексии Автономной Республики Крым в 2014 году, не должны быть самоцелью. Об этом заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время выступления на внешнеполитической конференции в Генуе, сообщает Reuters.

Глава итальянского правительства отметил, что санкционное давление на Москву не только неэффективно, но и наносит ущерб экономике Италии.

Напомним, 6 марта Европейский Союз принял решение о «азовских санкциях» против россиян. Так, Комитет постоянных представителей Европейского Союза одобрил введение дополнительных санкций в отношении восьми граждан РФ, которые, по мнению ЕС, причастны к захвату украинских кораблей в Керченском проливе.

На следующей неделе в ЕС формализуют эти санкции и продлят ограничения против 44 юридических и 163 физических лиц, связанных с оккупацией территорий Крыма и Донбасса.


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