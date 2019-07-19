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Ракурс
Ангела Меркель та Володимир Путін, фото: kremlin.ru

Меркель стурбована підтримкою Росією правих популістів у Європі

19 лип 2019, 16:58
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Канцлер Німеччини Анлела Меркель заявила, що Росія підтримує праві популістські партії в Європі.

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Так вона на своїй останній прес-конференції перед відпусткою прокоментувала розслідування, котре відбувається в Італії, щодо можливої змови з Росією правлячої партії «Ліга Півночі», очолюваної прем'єр-міністром Маттео Сальвіні, повідомляє видання Spiegel.

Ми не раз бачили, як праві популістські партії отримують підтримку від Росії. Це викликає занепокоєння, — наголосила Меркель, зазначивши, що це розслідування — справа італійців.

Канцлер Німеччини також зауважила, що хотіла б мати хороші стосунки з Москвою, проте «потрібно бачити дійсність».

І дійсність інша, ніж хотілося б, — наголосила Меркель.

Італійська прокуратура розслідує оприлюднену ЗМІ інформацію про можливу таємну зустріч близького помічника Сальвіні Джанлуко Савоїні з російськими чиновниками. Під час цієї зустрічі нібито обговорювалася нафтова угода, яка дозволила б «Лізі Півночі» отримати фінансування. Сам Сальвіні ці звинувачення спростовує.

Нагадаємо, у лютому цього року ЗМІ повідомляли, що Росія на виборах до Європарламенту планувала «інвестувати» у Сальвіні 3 млн євро.


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