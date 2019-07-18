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Володимир Зеленський, фото: «Цензор.НЕТ»

«Ваш успіх — це наш успіх»: Зеленський англійською звернувся до інвесторів (ВІДЕО)

18 лип 2019, 16:11
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Президент України Володимир Зеленський опублікував нове відеозвернення, у якому закликав іноземних інвесторів вкладати гроші в Україну.

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За словами Зеленського, раніше бізнесу в Україні «ставили палки в колеса», однак тепер ситуація зміниться.

Я особисто це гарантую, — пообіцяв Зеленський, додавши, що Україна готова змінюватися та розвиватися.

Також він звернувся до всіх українців, що живуть за межами нашої держави, із закликом ділитися цим записом, щоб «бізнес із ваших країн відкинув сумніви й почав інвестувати в Україну».

Президент також зазначив, що із відповідними ініціативами вже зараз можна звертатися до секретаря Національної інвестиційної ради Давида Арахамії.

Нагадаємо, Зеленський нещодавно доручив Міністерству закордонних справ розробити механізми для надання етнічним українцям із діаспори другого громадянства України. Також він хоче спростити процедуру отримання українського паспорта особам, права і свободи яких порушують в їхніх країнах.

Джерело: Ракурс


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