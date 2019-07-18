Економіка України розвиватиметься швидше: НБУ назвав локомотиви та ризики зростання, фото — ВН

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Економіка України буде демонструвати стійкі темпи зростання впродовж наступних трьох років. У 2019−2021 роках темпи росту складуть 3−4%. Таким є прогноз Національного банку України, про який 18 липня повідомила його прес-служба.

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Порівняно з квітневим прогнозом в НБУ поліпшили прогноз темпів зростання економіки. Планувалося, що цього року вони складуть 2,5%, а у наступному році — 2,9%. Новий прогноз поліпшили відповідно до 3% і 3,2%. Причини цього — стійкіший внутрішній попит, кращі умови торгівлі та хороший врожай зернових у цьому році.

Внутрішній попит допоможе економіці країни, оскільки реальні доходи українців не зменшуватимуться. Стимулом для економіки будуть й більші інвестиції в основний капітал.

А от стримувати зростання буде слабка економічна активність у світі і газове питання, а саме — можливе зменшення доходів від транзиту газу до Європи внаслідок будівництва Росією обхідних газогонів.

Утім, основним фактором, на основі якого в НБУ створюватимуть макроекономічні прогнози, буде співпраця з Міжнародним валютним фондом. Вона залишатиметься ключовим чинником при ухваленні інвесторами рішень, а боргові залучення дозволять уряду фінансувати значні виплати за зовнішнім державним боргом.

В НБУ очікують, що у 2021 році обсяг міжнародних резервів зросте до 23 млрд дол., а головним внутрішнім ризиком для прогнозу вважають затримку у проведенні ключових реформ або кроки з нівелювання попередніх досягнень.

Серед іншого в НБУ згадали про «судові та законодавчі рішення, можуть суттєво посилити вразливість економіки України та стати на заваді продовженню співпраці з МВФ».

Крім того, серед ризиків для економіки в Нацбанку назвали:

припинення транзиту газу з Росії територією України з початку 2020 року;

посилення торговельних війн та наростання геополітичних конфліктів;

ескалацію військового конфлікту та нові торговельні обмеження з боку РФ.

Нагадаємо, що сьогодні Правління НБУ ухвалило рішення про зниження облікової ставки до 17,0%.