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НБУ знизив облікову ставку до 17% річних. Фото: Економічна правда

Нацбанк ухвалив рішення з 19 липня знизити облікову ставку до 17% річних

18 лип 2019, 15:29
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Національний банк ухвалив рішення з 19 липня знизити облікову ставку до 17% річних.

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Таким чином НБУ продовжує цикл пом’якшення монетарної політики, оскільки бачить тенденцію уповільнення інфляції до цілі 5%. Про це 18 липня заявив голова Нацбанку Яків Смолій під час брифінгу щодо рішення правління Національного банку з монетарної політики, передає прес-служба регулятора.

У банку відзначили, що зміна облікової ставки — це сигнал для визначення банками процентних ставок за вкладами і позиками. Ця ставка впливає на вартість кредитів, які НБУ надає комерційним банкам. Через надто високу ставку банкам дорожче обходяться позики рефінансування.

Саме через це стають дорожчими кредити, відповідно менше позичальників їх оформляють. Відповідно, виробники і продавці утримуються від нарощування виробництва та підвищення цін через низький попит.

У Нацбанку вважають, що у майбутньому поступовій дезінфляції сприятимуть виважена фіскальна політика та уповільнення зростання заробітних плат. Цього ж можна добитися завдяки відносно низьким цінам на енергоресурси на світових ринках.

Базовий сценарій НБУ передбачає подальше зниження облікової ставки до 8% впродовж наступних років за умови стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

Нагадаємо, в Єврокомісії з економічних та фінансових справ заявили, що попри необхідність в 2018 році виплачувати чималі зобов’язання за боргами, економічних підстав для оголошення Україною дефолту немає.

Джерело: Ракурс


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