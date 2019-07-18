НБУ снизил учетную ставку до 17% годовых. Фото: Экономическая правда

https://racurs.ua/n124446-nacbank-prinyal-reshenie-s-19-iulya-snizit-uchetnuu-stavku-do-17-godovyh.html

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Национальный банк принял решение с 19 июля снизить учетную ставку до 17% годовых.

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Таким образом НБУ продолжает цикл смягчения монетарной политики, поскольку видит тенденцию замедления инфляции до цели 5%. Об этом 18 июля заявил глава Нацбанка Яков Смолий во время брифинга по решению правления Национального банка по монетарной политике, передает пресс-служба регулятора.

В банке отметили, что изменение учетной ставки — это сигнал для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Эта ставка влияет на стоимость кредитов, которые НБУ предоставляет коммерческим банкам. Из-за слишком высокой ставки банкам дороже обходятся займы рефинансирования.

Именно из-за этого становятся дороже кредиты, соответственно меньше заемщиков их оформляют. Производители и продавцы воздерживаются от наращивания производства и повышения цен из-за низкого спроса.

В Нацбанке считают, что в будущем медленной дезинфляции будут способствовать взвешенная фискальная политика и замедление роста заработных плат. Этого же можно добиться благодаря относительно низким ценам на энергоресурсы на мировых рынках.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% в течение следующих лет при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

Напомним, в Еврокомиссии по экономическим и финансовым делам заявили, что несмотря на необходимость в 2018 году выплачивать немалые обязательства по долгам, экономических оснований для объявления Украиной дефолта нет.