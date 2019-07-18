Экономика Украины будет развиваться быстрее: НБУ назвал локомотивы и риски роста, фото — ВН

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Экономика Украины будет демонстрировать устойчивые темпы роста в течение следующих трех лет. В 2019—2021 годах темпы роста составят 3−4%. Таков прогноз Национального банка Украины, о котором 18 июля сообщила его пресс-служба.

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По сравнению с апрельским прогнозом в НБУ улучшили прогноз темпов роста экономики. Планировалось, что в этом году они составят 2,5%, а в следующем году — 2,9%. Новый прогноз улучшили соответственно до 3% и 3,2%. Причины этого — устойчивый внутренний спрос, лучшие условия торговли и хороший урожай зерновых в этом году.

Внутренний спрос поможет экономике страны, поскольку реальные доходы украинцев увеличатся. Стимулом для экономики будут также большие инвестиции в основной капитал.

А вот сдерживать рост будет слабая экономическая активность в мире и газовый вопрос, а именно — возможное уменьшение доходов от транзита газа в Европу в результате строительства Россией обходных газопроводов.

Впрочем, основным фактором, на основе которого в НБУ планируют создавать макроэкономические прогнозы, будет сотрудничество с Международным валютным фондом. Оно будет оставаться ключевым фактором при принятии инвесторами решений, а долговые привлечения позволят правительству финансировать значительные выплаты по внешнему государственному долгу.

В НБУ ожидают, что в 2021 году объем международных резервов возрастет до 23 млрд долл., а главным внутренним риском для прогноза считают задержку в проведении ключевых реформ или шаги по нивелированию предыдущих достижений.

Среди прочего в НБУ вспомнили о «судебных и законодательных решениях, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украины и помешать продолжению сотрудничества с МВФ».

Кроме того, среди рисков для экономики в Нацбанке назвали:

прекращения транзита газа из России по территории Украины с начала 2020 года;

усиление торговых войн и нарастание геополитических конфликтов;

эскалацию военного конфликта и новые торговые ограничения со стороны РФ.

Напомним, что сегодня Правления НБУ приняло решение о снижении учетной ставки до 17,0%.