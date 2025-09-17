В Україні вилучатимуть з обігу монети номіналом 10 копійок, фото: НБУ

https://racurs.ua/ua/n209159-monety-po-10-kopiyok-z-jovtnya-vyluchatymut-z-obigu-nacbank.html

Ракурс

Нацбанк ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок із 1 жовтня 2025 року.

Про це сьогодні, 17 вересня, повідомила прес-служба НБУ.

Зазначається, що ці монети залишатимуться платіжним засобом — торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки України і далі прийматимуть їх для виконання розрахунків та платіжних операцій.

Громадянам не потрібно спеціально їх здавати чи обмінювати, — наголошують у НБУ.

Водночас з 1 жовтня:

банки України не видаватимуть монети номіналом 10 копійок із кас за всіма видами готівкових операцій;

Національний банк не карбуватиме монет номіналом 10 копійок та припинить підкріплення ними кас банків для поповнення готівкового обігу.

потрапляючи в банки, такі монети більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до НБУ для подальшого їх перерахування та утилізації.

Рішення про поступове вилучення монет номіналом 10 копійок Нацбанк пояснює зниженням попиту на них з боку банків і торговельної мережі, тож їх вилучення дозволить скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет.

Якщо на розмінні монети номіналом 50 копійок зберігається сталий попит, зокрема з боку сфери торгівлі, то монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, — наголошують у НБУ.

Якщо з 01 жовтня 2025 року під час готівкових операцій у торговельній мережі або сфері послуг не буде монет номіналом 10 копійок, пропонується застосовувати правила заокруглення загальних сум у чеку:

сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється в бік зменшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок;

сума, що закінчується від 25 до 49 копійок, заокруглюється в бік збільшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 51 до 74 копійок, заокруглюється в бік зменшення до 50 копійок;

сума, що закінчується від 75 до 99 копійок, заокруглюється в бік збільшення до найближчої суми, яка закінчується на 00 копійок.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.