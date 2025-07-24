Нацбанк знову залишив облікову ставку на рівні 15,5%

https://racurs.ua/ua/n208050-nacbank-znovu-vyrishyv-ne-zminuvaty-oblikovu-stavku.html

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Правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Про це 24 липня повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний під час прес-брифінгу.

Збереження облікової ставки на рівні 15,5% є важливою передумовою для повернення інфляції на траєкторію стійкого сповільнення. Водночас це рішення матиме нейтральний вплив на кредитування з огляду на високу конкуренцію банків за якісних позичальників, — заявив Пишний.

Інфляція очікувано досягла піку в травні та повернулася до зниження у червні — 14,3% рік до року.

Водночас вона була вищою, ніж прогнозувалося, передусім через вплив несприятливих погодних умов на пропозицію продуктів харчування. Натомість сповільнення базової інфляції до 12,1% було дещо швидшим за прогноз, — додав Пишний.

Ціновий тиск зберігався через здорожчання продовольства та витрати бізнесу на сировину й оплату праці.

Коливання гривні до долара США були помірними, послаблення до євро водночас досі мало незначний проінфляційний ефект.

За прогнозом НБУ, інфляція помітно знизиться до кінця 2025 року, її приведення до цілі очікується у 2027 році.

Водночас у липні загальна інфляція може дещо зрости, тоді як базова інфляція надалі знижуватиметься.

НБУ також переглянув прогнозну траєкторію інфляції через суттєвіші втрати від війни в бік повільнішого зниження.

Передбачається її сповільнення до 9,7% у 2025 році, 6,6% - у 2026 році і цілі 5% — у 2027 році.