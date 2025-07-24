ЄС вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП

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Європейський Союз вітає підготовку Зеленським нового законопроєкту щодо НАБУ та САП, хоче бачити вирішення проблем.

Єврокомісія перебуває в контакті з українською владою, щоб переконатися, що її занепокоєння щодо боротьби з корупцією будуть враховані.

Ми працюємо з Україною, щоб переконатися, що наші занепокоєння, які були чітко пояснені вчора та позавчора, дійсно враховані. Ми очікуємо, що всі країни-кандидати, включаючи Україну, будуть повністю дотримуватися цих стандартів, — заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

Тим часом 24 липня президент України написав у своїх соцмережах, що «погодив текст законопроєкту, який гарантує реальне зміцнення системи правопорядку в Україні, незалежність антикорупційних органів, а також надійний захист системи правопорядку від будь-якого російського впливу чи втручання».

Текст збалансований, запевнює Володимир Зеленський.

Найголовніше — реальні інструменти, жодних російських зав’язків і незалежність НАБУ та САП. Законопроєкт сьогодні буде внесений до Верховної Ради України. Важливо, що зберігаємо єдність. Важливо, що зберігаємо незалежність. Важливо, що поважаємо позицію всіх українців і вдячні кожному, хто з Україною, — заявив Зеленський.

У Раді в четвер зареєстрували ще один законопроєкт, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Наш законопроект 13531 про відміну ліквідації НАБУ та САП на сайті Ради. Офіційно зареєстрований, — повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Згідно з даними на сайті ВР, наразі проєкт закону передано на розгляд керівництву.