Поляризуюча сила Єрмака, іншого лідера України в часи війни: Financial Times вийшли зі статтею про голову Офісу президента

Поляризуюча сила Єрмака, іншого лідера України в часи війни: Financial Times вийшли зі статтею про голову Офсу президента

https://racurs.ua/ua/n208041-polyaryzuucha-syla-andriya-iermaka-inshogo-lidera-ukrayiny-v-chasy-viyny.html

Ракурс

Financial Times вийшли зі статтею «Поляризуюча сила Андрія Єрмака — іншого лідера України у часи війни».

У ній йдеться про те, що «права рука президента Зеленського викликає занепокоєння щодо повзучого авторитаризму». Один український міністр попередив автора, що мало хто в уряді наважиться говорити про Єрмака офіційно.

Майбутнє та доля кожного, — сказав він, — визначаються Андрієм Єрмаком.

Ось переклад цього матеріалу FT.

…У дипломатичних колах Єрмак часто стає предметом шепотіння на коктейльних вечірках. Дехто висміює його схильність згадувати імена відомих акторів, таких як Шон Пенн і Джессіка Честейн, публікуючи їм привітання з днем народження в соціальних мережах. Але саме завдяки своїм зв’язкам із знаменитостями Єрмак мобілізував велику групу відомих особистостей, які виступили «послами» на підтримку України, збираючи кошти на гуманітарну допомогу та дрони для військ на передовій.

Мабуть, найпоширеніша критика стосується розміру його его.

Планетарне", — так описав його мені один західний посол, який безпосередньо мав з ним справу протягом багатьох років. «Галактичне — це більш влучне слово», — заперечив інший посол.

Самовпевненість Єрмака призвела до конфліктів з кількома західними послами, які працюють у Києві, зокрема з колишньою послом США Бріджет Брінк, яка у квітні подала у відставку на знак протесту проти політики Трампа щодо України.

Помічники Єрмака звинуватили Брінк у тому, що вона не підготувала Зеленського до суперечливої зустрічі з міністром фінансів США Скоттом Бессентом у Києві в лютому цього року. Бессент привіз із собою документ для підписання українським лідером: першу версію запропонованої Вашингтоном угоди про корисні копалини. Вона передбачала 50% прав України на рідкісні землі та критично важливі корисні копалини в обмін на 500 млрд доларів — суму, яку Трамп довільно встановив як військову допомогу в минулому.

Високопоставлені українські чиновники заявили, що Бессент тиснув на Зеленського, щоб той підписав угоду на місці, що президент пізніше підтвердив мені.

Він прийшов і сказав: «Ви повинні підписати це зараз», — розповів Зеленський. «Я сказав йому: «Припиніть стукати пальцем по документу і давайте поговоримо серйозно». Зеленський не вважав, що документ у першій редакції був справедливим, оскільки «він містив положення, що суперечили нашій конституції та законам.

Помічники Єрмака сказали, що він часто відчував, що посольство США під керівництвом Брінк працювало проти офісу українського президента, надто зосереджуючись на проблемі корупції в Україні — і численних кадрових перестановках в уряді, які консолідували більше влади в руках Єрмака — і не приділяючи достатньо уваги забезпеченню більшої військової допомоги. Люди, близькі до Брінк, не погоджувалися з цим, кажучи, що ніхто в Києві не боровся так наполегливо, як вона, щоб забезпечити допомогу США для оборони країни.

Відносини України з другою адміністрацією Трампа є складними. За словами колишнього американського чиновника, за президентства Байдена «основною політикою була підтримка України, і все інше — включаючи управління Єрмаком — було підпорядковано цій пріоритетній задачі». Але табір Трампа діє інакше. З початку війни з Росією Україна значною мірою покладалася на військову та фінансову допомогу США. Вашингтон виділив на сьогодні близько 175 млрд доларів, з яких 67 млрд — на військову підтримку, включаючи озброєння, навчання та розвідку. На початку березня адміністрація Трампа наказала тимчасово заморозити розвідку, а також призупинити військову допомогу в рамках кампанії, спрямованої на те, щоб змусити команду Зеленського співпрацювати з планами Трампа щодо закінчення війни на умовах, які Київ вважає надто вигідними для Москви.

Прикладом цього є тепер уже сумнозвісний лютневий візит Зеленського до Білого дому, організований оптимістичним Єрмаком всупереч порадам американських чиновників і деяких скептично налаштованих членів його власної команди. Як подарунок для Трампа Зеленський привіз пояс, що належав українському боксеру Олександру Усику. Однак, слідуючи рекомендації Єрмака, Зеленський спочатку подарував Трампу папку з фотографіями знущань над українськими військовополоненими. За словами американського чиновника і радника українського президента, цей жест затьмарив зустріч.

Коли камери новин були спрямовані на Зеленського, Трамп і його віцепрезидент Джей Ді Венс обернулися до українського лідера. Трамп звинуватив Зеленського в «азартній грі з третьою світовою війною», а Венс дорікнув йому за невдячність за американську допомогу. Поки Єрмак тихо сидів осторонь, Зеленський намагався захищатися, коли відносини України з її найважливішим союзником майже зійшли з рейок.

До останньої поїздки Єрмака до Вашингтона минулого місяця відносини не надто покращилися. Він приїхав, сподіваючись на важливі зустрічі з кількома високопоставленими особами з оточення Трампа, але вони були або різко скорочені, або взагалі не відбулися. Зустріч із главою адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз так і не відбулася.

Вони зустрілися в коридорі, проходячи повз один одного», — розповів один із присутніх. Коли Вайлз пішла далі, Єрмак встиг сказати лише одне речення: «Я хочу сказати, що ми виграємо війну.

Спроба зустрітися з держсекретарем і радником з національної безпеки Марко Рубіо пройшла лише трохи краще.