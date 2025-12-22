Звільнили усіх радників та помічників Андрія Єрмака. Фото:

https://racurs.ua/ua/n211013-zvilneno-usih-radnykiv-ta-pomichnykiv-iermaka-dokument.html

Ракурс

Відставка керівника Офісу президента Андрія Єрмака призвела до звільнення усіх його радників та помічників.

Роботи позбулися, як штатні, так і позаштатні радники. Про це повідомили «Українські Новини» з посиланням на офіційну відповідь Офісу президента.

У зв’язку зі звільненням Керівника Офісу Президента України особи, які перебували на посадах помічників та радників (штатних і поза штатом) Керівника Офісу Президента України, звільнені з займаних посад, — йдеться у повідомленні.

Як відомо, станом на грудень 2024 року в Єрмака було дев’ять радників. На штатних посадах працювали Олександр Бевз, Лілія Пашинна, Вікторія Романова, Тетяна Гайдученко. А позаштатними були Сергій Лещенко, Дарія Зарівна, Михайло Подоляк, Еліна Ельянова та Олександр Роднянський.

Нагадаємо, 28 листопада Андрій Єрмак написав заяву про звільнення з посади голови Офісу президента. Того ж дня президент Володимир Зеленський звільнив Єрмака з посади. Також глава держави анонсував перезавантаження Офісу президента.

Джерело: «Українські новини»