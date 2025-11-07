Фейкового Єрмака затримали правоохоронці

Андрій Єрмак, скріншот відео

Правоохоронці спіймали «на гарячому» групу шахраїв, один з яких видавав себе за нібито родича голови Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це сьогодні, 7 листопада, Єрмак повідомив у своєму Telegram-каналі.

Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тисяч доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі Президента, — зазначив очільник Офісу президента.

Впевнений, що злочинці отримають справедливе покарання, — додав він.

Інших подробиць Єрмак не наводить.

Відомо, що в нього є молодший рідний брат Денис Єрмак. У червні в СБУ заявили, що було зірвано спробу замаху на нього, яку готували російські спецслужби — росіяни планували ліквідувати брата очільника ОП за місцем проживання в Києві за допомогою саморобного вибухового пристрою.

Голова СБУ Василь Малюк тоді повідомив, що Денис Єрмак служить снайпером в Головному управлінні розвідкою Міноборони України.