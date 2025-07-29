Монета номіналом 10 копійок. Фото:

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В Україні з готівкового обігу зникне монета номіналом 10 копійок.

Національний банк України наразі розглядає можливість поступового вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок. Наразі у готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд шт. розмінних монет. З них 1,4 млрд штук монет номіналом 50 копійок та 4,1 млрд штук монет номіналом 10 копійок. І 10-тикопійкові монети вже припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги. Про це НБУ 29 липня повідомив у Facebook.

У банківській установі зазначили, поступове вилучення з обігу цих монет дасть змогу скоротити витрати на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких грошей. Вилучати 10 копійок з обігу почнуть з 1 жовтня.

Попри це ці розмінні монети і надалі залишатимуться в обігу до прийняття рішення про їх остаточне вилучення. Також розмінними монетами номіналом 10 копійок й надалі можна буде розраховуватися в торгівельній мережі.

Важливо! Якщо під час готівкових операцій немає монет номіналом 10 копійок, застосовуватимуться правила заокруглення загальних сум у чеку (як це було під час вилучення з обігу монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок). Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься! — наголосили в НБУ.

Нагадаємо, правління Національного банку України ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%. У банку наголосили, що це рішення матиме нейтральний вплив на кредитування з огляду на високу конкуренцію банків за якісних позичальників.