Владимир Зеленский, фото: «Цензор.НЕТ»

https://racurs.ua/n124448-vash-uspeh-eto-nash-uspeh-zelenskiy-na-angliyskom-yazyke-obratilsya-k-investoram-video.html

Ракурс

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение, в котором призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в Украину.

Loading...

По словам Зеленского, ранее бизнесу в Украине «ставили палки в колеса», однако теперь ситуация изменится.

Я лично это гарантирую, — пообещал Зеленский, добавив, что Украина готова меняться и развиваться.

Также он обратился ко всем украинцам, живущим за пределами нашего государства, с призывом делиться этой записью, чтобы «бизнес из ваших стран отверг сомнения и начал инвестировать в Украину».

Президент также отметил, что с соответствующими инициативамы уже сейчас можно обращаться к секретарю Национального инвестиционного совета Давиду Арахамии.

Напомним, Зеленский недавно поручил Министерству иностранных дел разработать механизмы для предоставления этническим украинцам из диаспоры второго гражданства Украины. Также он хочет упростить процедуру получения украинского паспорта лицам, права и свободы которых нарушают в их странах.