Зеленский предложил отдать строительство дорог западным компаниям. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/n124498-zelenskiy-predlojil-otdat-stroitelstvo-dorog-zapadnym-kompaniyam.html

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении качества дорог. Документом предусматривается ряд мер по созданию безопасных условий автомобилистам и развитию сети качественных дорог.

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Согласно указу, Кабмин до 1 января следующего года должен обеспечить пересмотр технических требований, а также квалификационных критериев по которым отбирают участников публичных закупок. Ориентироваться правительство должно на мировые практики. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Теперь заказчики также обязаны будут привлекать независимого инженера-консультанта, который будет контролировать процесс строительства. По словам Зеленского, большинство проблем связаны с финансированием, профессионализмом компаний-подрядчиков, качеством выполнения работ, а также прозрачностью проведения тендеров. Президент потребовал наработать план с перечнем дорог и сроками их ремонта.

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что также необходимо провести аудит действующих договоров и системно бороться с коррупцией. Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк отметил, что есть проект реформы «Укравтодора», согласно которой выполнение работ должна контролировать иностранная аудиторская компания.

Зеленский в ответ предложил отдать строительство приоритетных украинских дорог ведущим западным компаниям, а в это время параллельно заниматься реформами.

Согласно оценке Всемирного банка, в Украине на данный момент необходим капитальный ремонт 24 тыс. км основных магистралей (150 млрд грн на ремонт и по 15 млрд ежегодно на поддержание). Всего в Украине 169 тыс. км дорог и Зеленский заявил, что на первом этапе необходимо отремонтировать главные магистрали.

Как ранее сообщалось, Зеленский на английском обратился к инвесторам и призвал их вкладывать деньги в Украину.