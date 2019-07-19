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Ракурс
На взятке задержали чиновников Борисполя, они требовали 60 тыс. грн. Фото: Інформатор

На взятке задержали чиновников Борисполя, они требовали 60 тыс. грн (ВИДЕО)

19 июл 2019, 19:50
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В Борисполе должностных лиц городского совета задержали на получении неправомерной выгоды в размере более 60 тыс. грн. Взятку госслужащие требовали у предпринимателей за заключение договоров подряда на оказание услуг, выполнение работ и поставку товаров за бюджетные средства.

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Правоохранители задержали заместителя Бориспольского городского головы, который в дальнейшем распределял взятку между другими работниками государственного учреждения. Об этом сообщает прокуратура Киевской области.

Правоохранители продолжают обыски по месту жительства должностных лиц и их рабочим местам. Сейчас готовится вручение сообщения о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом по предварительному сговору группой лиц).

Как ранее сообщал «Ракурс», председателя одного из районных государственных администраций Ровенской области разоблачили в вымогательстве 300 тыс. долл. от частного предпринимателя. За эти деньги он обещал посодействовать в решении вопроса о получении права аренды на земельные участки для ведения агробизнеса.

Источник: Ракурс


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