Досрочные парламентские выборы в Украине состоятся 21 июля, фото: ТСН

https://racurs.ua/n124505-segodnya-v-ukraine-den-tishiny-pered-parlamentskimi-vyborami.html

Ракурс

С начала сегодняшних суток в Украине наступил так называемый «день тишины» перед досрочными парламентскими выборами, которые состоятся в воскресенье, 21 июля.

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Согласно нормам законодательства, предвыборная агитация заканчивается в 24.00 последней пятницы перед днем голосования. Накануне дня голосования и в день проведения выборов запрещается осуществление агитации, а также проведение массовых акций он политсил и кандидатов в депутаты, участвующих в выборах.

Также запрещается распространять соответствующие агитационные материалы и публичные объявления о поддержке тех или иных участников выборов.

За агитацию в «день тишины» или в день выборов Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 до 60 необлагаемых минимумов (от 850 до 1 тыс. 360 грн) для должностных лиц и от 30 до 50 необлагаемых минимумов (510 до 850 грн) для других граждан.

Верховную Раду нового созыва, как и прошлого, будут выбирать по смешанной системе, согласно которой 225 депутатов избираются по пропорциональной системе в общегосударственном многомандатном избирательном округе среди лиц, внесенных в партийные избирательные списки, остальные — по мажоритарной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах.

Проходной барьер для партий, преодоление которого необходимо для попадания в парламент, составляет 5%.

Напомним, Конституционный суд Украины 20 июня признал соответствующим Основному закону указ президента Украины от 21 мая о роспуске Верховной Рады и назначении досрочных парламентских выборов.